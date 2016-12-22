В Башкирии введена в эксплуатацию подстанция «Зубово»

Ольга КОРЗИК

Инвестиции в строительство составили 328 млн руб., в строительство отпайки – 51,5 млн рублей.

В среду, 21 декабря, рядом с поселком Зубово Life введена в эксплуатацию подстанция 110/35/10 кВ «Зубово», сообщили в пресс-службе «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК, входит в АФК «Система). Подстанция связывает энергетические сети Уфимского района Башкирии с пригородными территориями Кировского района Уфы.

Ее строительство началось в марте 2015 года. Генподрядчиком строительства стала дочка АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг».

На ПС «Зубово» смонтированы два силовых трансформатора по 40 МВА, современные элегазовые выключатели 110 кВ, разъединители 110/35 кВ с моторными приводами, позволяющие производить операции с главными и заземляющими ножами дистанционно из открытого распредустройства. В закрытом распредустройстве 10 кВ смонтированы 2 секции шин 10 кВ с вакуумными выключателями. Также установлено оборудование телемеханики, включающее оптико-волоконную связь для контроля сигнализации, панели защиты и система видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе «БЭСК».

Кроме этого к подстанции пристроена отпайка от ВЛ 110 кВ «Дема – Бекетово, 1 и 2 цепь». Ее протяженность 2,5 км. На воздушной линии электропередачи 110 кВ установлены 14 металлических опор. Отпайка пересекает железную дорогу в районе п. Зубово и на двух участках - ВЛ 35 кВ «Электрозаводская – Дема».

- Введение в эксплуатацию новой подстанции обеспечит надежное электроснабжение пригородных территорий Кировского района столицы и Уфимского района республики, среди которых поселок Зубово, населенные пункты Чесноковка, Нижегородка, Цветы Башкирии, Таптыково, Лекаревка, Березовка и Лебяжий, - отмечают в «БЭСК».

От данной подстанции также планируется запитать технопарк в Нижегородке и ряд новых предприятий в промышленной зоне станции «Уршак».

Инвестиции в строительство подстанции составили 328 млн руб., в строительство отпайки – 51,5 млн рублей.