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22 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В субботу в Уфе перекроют движение по проспекту Октября// 22.11.2016
Город примет участие во Всероссийском параде коммунальной техники.
Фото: Кристина Дейнеко
В субботу, 26 ноября, в Уфе будет с 09.00 до 13.00 ограничено движение транспорта проспекту Октября, сообщили в пресс-службе городской администрации. Это связано с тем, что города примет участие во Всероссийском параде коммунальной техники.
В мероприятии будут принимать участие 219 единиц коммунальной техники, организаций и служб города, которая помогает обеспечить надежную и бесперебойную работу жилищно-коммунальной отрасли и сферы жизнеобеспечения столицы республики, в том числе Управление жилищного хозяйства, муниципальные учреждения по благоустройству, МУП «Горзеленхоз» и т.д.
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