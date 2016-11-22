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22 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
Вахтовики из Башкирии провалились под лед в Коми// 22.11.2016
Их искали два дня.
Трое уфимцев, отправившихся на заработки в Коми, 14 ноября, провалились под лед под городом Ухта, сообщает Комиинформ. Как пишет издание, они выехали на трубопровод высокого давления, чтобы проверить трубу и провести эксплуатационные работы. Для того, чтобы попасть в назначенное место, им пришлось переправляться через реку Седью.
Как пояснили «Медиакорсети» в местной спасательной организации «СПАС-Коми», сами вахтовики в воде не оказались. Затонула лишь часть вездехода
- В их вездеходе не сработали трюмные насосы, поэтому он не смог дальше продвигаться. Сами вахтовики успели быстро выскочить из него, - пояснил руководитель ухтинского отделения «Спас-Коми» Андрей Дмитриев.
Самим попасть в населенный пункт у них не получилось, поэтому они вечером вызвали спасателей, а сами заночевали в охотничьей избушке. Со здоровьем вахтовиков все хорошо, пояснили в спасательной организации.
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