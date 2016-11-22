В Уфе за 9 миллионов невыплаченной зарплаты директора оштрафовали на 1,5 тысячи

Злата ЗУКОВИЧ

338 сотрудников получили свои деньги после прокурорского вмешательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, ООО «Домостроительный комбинат каркасно-панельного домостроения», которая производит строительные материалы, не выплатила зарплату 338 сотрудникам. За июль этого года работники не получили заработную плату в общем размере более девяти миллионов рублей.

Прокурор Калининского района Уфы обратился в суд для принудительного взыскания просроченной зарплаты. Директора организации оштрафовали на полторы тысячи рублей. Всю просроченную зарплату после прокурорского вмешательства выплатили.