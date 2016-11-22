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ХРОНОГРАФ
В Уфе за 9 миллионов невыплаченной зарплаты директора оштрафовали на 1,5 тысячи// 22.11.2016
338 сотрудников получили свои деньги после прокурорского вмешательства.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, ООО «Домостроительный комбинат каркасно-панельного домостроения», которая производит строительные материалы, не выплатила зарплату 338 сотрудникам. За июль этого года работники не получили заработную плату в общем размере более девяти миллионов рублей.
Прокурор Калининского района Уфы обратился в суд для принудительного взыскания просроченной зарплаты. Директора организации оштрафовали на полторы тысячи рублей. Всю просроченную зарплату после прокурорского вмешательства выплатили.
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