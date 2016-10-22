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22 октября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Уфе «блошиный рынок» переехал на другое место// 22.10.2016
Теперь он располагается в ТСК «Пушкинский»
Столичный «блошиный рынок» поменял свое месторасположение и переехал в ТСК «Пушкинский», сообщает пресс-служба администрации города. На блошином рынке можно продать или купить в хорошем состоянии различные предметы одежды, игрушки, изделия ручной работы, монеты, значки, часы, антиквариат, старинную мебель, книги, пластинки, посуду, элементы декора, электроинструменты, авторские украшения. В ближайшее время на территории рынка планируется открытие комиссионного магазина.
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