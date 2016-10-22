Волк стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу - 2018

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Результаты всенародного голосования объявили в эфире программы «Вечерний Ургант»

В пятницу, 21 октября в прямом эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант" был объявлен официальный талисман чемпионата мира-2018, который пройдет в России. По итогам народного голосования им стал Волк Забивака. В финале он победил кота и тигра. Имя официального талисмана объявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко. В народном голосовании приняли участие более миллиона человек. Автором талисмана стала студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова. Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах нашей страны.