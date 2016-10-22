В Башкирии Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зиме

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, и поменять манеру вождения

В Башкирии в последнею неделю наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Во многих районах выпал снег, на дорогах гололедица. Управление Госавтоинспекции республики обратилось к водителям с просьбой соблюдать ПДД и подготовить свои автомобили к поездкам в зимних условиях. Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, поменять манеру вождения. Не стоит пренебрегать незамерзающей жидкостью для омывателей фар и ветрового стекла. Водители также должны следить за скоростью и дистанцией. Начинающим автолюбителям нужно быть максимально аккуратными, а опытным — дисциплинированными. Пешеходам следует в темное время суток, особенно вне населенных пунктов и на неосвещенных участках дорог, носить одежду со светоотражающими элементами.