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ХРОНОГРАФ

В Уфе мужчина выпал с девятиэтажки и разбился насмерть

Злата ЗУКОВИЧ // 22.09.2016
Следователи начали проверку по данному факту.

Фото: Life.ru

15 сентября под окнами одного из жилых домов на улице Мушникова в Уфе обнаружили тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения упал с крыши девятиэтажного жилого дома на Мушникова.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, сейчас по данному факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

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