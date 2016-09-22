В Уфе мужчина выпал с девятиэтажки и разбился насмерть

Злата ЗУКОВИЧ

Следователи начали проверку по данному факту.

Фото: Life.ru

15 сентября под окнами одного из жилых домов на улице Мушникова в Уфе обнаружили тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. По предварительным данным, мужчина 1977 года рождения упал с крыши девятиэтажного жилого дома на Мушникова.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, сейчас по данному факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.