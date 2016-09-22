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22 сентября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфе следователи проверят массовое отравление в лицее// 22.09.2016
41 ученик отравился обедом в республиканском экономическом лицее.
Вчера, 21 сентября, в СМИ появилась информация о том, что днем ранее 41 учащийся Республиканского экономического лицея-интерната в уфимском микрорайоне Черниковка отравились обедом. По данному факту следователи Орджоникидзевского района Уфы начали доследственную проверку.
Как сообщают РИА Новости, 38 детям был поставлен предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция, троим детям – острая кишечная инфекция. Сейчас учащихся лечат амбулаторно в общежитии лицея.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
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