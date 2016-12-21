Одной из голодающих из Башкирии стало плохо в приемной президента России

Ольга КОРЗИК

От госпитализации она отказалась.

Сегодня, 21 декабря, одной из жительниц Чишминского района Башкирии, которая принимает участие в голодовке в Москве, стало плохо. Об этом «Медиакорсети» рассказала Зульфия Ибрагимова.

- Сегодня нас пригласили в приемную президента Владимира Путина. Здесь мы передали все документы, которые у нас имеются. Одной из женщин в то время, когда мы ждали, что нас примут, стало плохо. Для нее вызвали скорую помощь. Однако от госпитализации она отказалась. - говорит Зульфия Ибрагимова.

Называть имя этой женщины Зульфия Ибрагимова не стала.

- Не будем называть ее имя, чтобы не пугать родственников, - сказала Зульфия Ибрагимова.

Вчера к инициативной группе обратился депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Бикбаев. Он предложил им приостановить голодовку, пообещав, что лично будет контролировать решение этого вопроса. Однако люди намерены продолжать голодовку до тех пор, пока «не снимут главу района и не возбудят в отношении него уголовное дело».

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, жители Чишминского района Башкирии в Москве заявили о том, что объявляют голодовку. Таким образом они требуют отставки главы района Флюра Уразметова, который занимает эту должность с 2006 года. По их словам, за это время «он буквально разрушил район».