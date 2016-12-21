|
22 декабря, четверг
|
ХРОНОГРАФ
Одной из голодающих из Башкирии стало плохо в приемной президента России// 21.12.2016
От госпитализации она отказалась.
Сегодня, 21 декабря, одной из жительниц Чишминского района Башкирии, которая принимает участие в голодовке в Москве, стало плохо. Об этом «Медиакорсети» рассказала Зульфия Ибрагимова.
Называть имя этой женщины Зульфия Ибрагимова не стала.
- Не будем называть ее имя, чтобы не пугать родственников, - сказала Зульфия Ибрагимова.
Вчера к инициативной группе обратился депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Бикбаев. Он предложил им приостановить голодовку, пообещав, что лично будет контролировать решение этого вопроса. Однако люди намерены продолжать голодовку до тех пор, пока «не снимут главу района и не возбудят в отношении него уголовное дело».
Напомним, что в понедельник, 19 декабря, жители Чишминского района Башкирии в Москве заявили о том, что объявляют голодовку. Таким образом они требуют отставки главы района Флюра Уразметова, который занимает эту должность с 2006 года. По их словам, за это время «он буквально разрушил район».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
19.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Башкирии вышли на Красную площадь и объявили голодовку
21.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутат Курултая Башкирии рассказал о сути конфликта ходоков из Башкирии
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.12.2016 // ПЕРСОНА
Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти»
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами
22.12.2016 // СПОРТ
Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро
22.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Кто поможет маме-дракону
22.12.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Правосудие или судилище?
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли скандальный земельный закон
22.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии введена в эксплуатацию подстанция «Зубово»
22.12.2016 // ПУЛЬС
Роснефть направила в антимонопольную службу ходатайство о покупке «Таргина»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте