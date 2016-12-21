В Башкирии появился бомж – видеоблогер

Константин КЛИМОВ

В своём очередном видео он рассказал о том, как бомжи зарабатывают деньги

Мужчина называет себя влогером Андреем из Нефтекамска. Канал на видеосервисе «Youtube», где публикуются видеозаписи, открыт две недели назад. За это время на бомжа подписались 303 пользователя сети. В очередном видео влогер рассказывает о том, как бомжи зарабатывают на хлеб.

На самом деле автор проекта 19-летний житель Нефтекамска Андрей Лукин утверждает, что публикуя видеоролики, он пытается собрать десять тысяч рублей, которых хватит на съем квартиры и еду для главного актёра.