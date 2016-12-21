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21 декабря, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе рабочий упал с 10-метровой высоты при замене баннера// 21.12.2016
Пострадавший потерял равновесие.
Как сообщают в пресс-службе Гострудинспекции, 28 ноября в микрорайоне Сипайлово произошел несчастный случай с водителем агентства «Ночной Проспект».
В ходе расследования несчастного случая установили, что мужчина потерял равновесие при замене баннера на рекламной установке и упал с высоты десяти метров. Его коллега вызвал «скорую», которая госпитализировала потерпевшего в больницу №21. Водитель получил позвоночно-спинальную травму, компрессионно-оскольчатый нестабильный перелом позвонка и перелом пяточных костей.
Несчастный случай связан с производством. В результате расследования виновные оштрафованы на общую сумму 205 тысяч рублей.
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