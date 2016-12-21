В Уфе рабочий упал с 10-метровой высоты при замене баннера

Злата ЗУКОВИЧ

Пострадавший потерял равновесие.

Как сообщают в пресс-службе Гострудинспекции, 28 ноября в микрорайоне Сипайлово произошел несчастный случай с водителем агентства «Ночной Проспект».

В ходе расследования несчастного случая установили, что мужчина потерял равновесие при замене баннера на рекламной установке и упал с высоты десяти метров. Его коллега вызвал «скорую», которая госпитализировала потерпевшего в больницу №21. Водитель получил позвоночно-спинальную травму, компрессионно-оскольчатый нестабильный перелом позвонка и перелом пяточных костей.

Несчастный случай связан с производством. В результате расследования виновные оштрафованы на общую сумму 205 тысяч рублей.