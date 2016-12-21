|
21 декабря, среда
|
ХРОНОГРАФ
Администрация Караидельского района Башкирии купит новый Nissan TERRANO// 21.12.2016
Покупка финансируется за счет бюджета района
Финансовое управление администрации Караидельского района Башкирии планирует купить новый автомобиль Nissan TERRANO TEKNA. Сообщение о проведении 27 декабря аукциона опубликовано на официальном сайте госзакупок. Из бюджета региона на эти цели готовы выделить до 1,1 млн руб.
В техническом задании оговаривается, что автомобиль должен быть новым, не ранее 2016 года выпуска, «не бывшим в употреблении и не демонстрационным образцом, не снятым с длительного хранения, не восстановленным» и т.д.
Цвет кузова автомобиля должен быть черным, темно-каштановым или темно-серым, с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем.
Автомобиль должен быть оборудован навигационной системой, камерой заднего вида, и задними датчиками парковки. Его двигатель должен быть адаптирован к запуску в холодном климате.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Конкурс #классный2016: поделись историей и выиграй планшет
20.12.2016 // СПОРТ
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев может перейти в «Зенит»
20.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков
20.12.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы продаст 14 земельных участков под жилищное строительство
20.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла
20.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост
20.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Идеальное жилье в ипотеку без первоначального взноса
20.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Успейте воспользоваться льготой от государства
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте