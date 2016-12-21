Администрация Караидельского района Башкирии купит новый Nissan TERRANO

Ольга КОРЗИК

Покупка финансируется за счет бюджета района

Финансовое управление администрации Караидельского района Башкирии планирует купить новый автомобиль Nissan TERRANO TEKNA. Сообщение о проведении 27 декабря аукциона опубликовано на официальном сайте госзакупок. Из бюджета региона на эти цели готовы выделить до 1,1 млн руб.

В техническом задании оговаривается, что автомобиль должен быть новым, не ранее 2016 года выпуска, «не бывшим в употреблении и не демонстрационным образцом, не снятым с длительного хранения, не восстановленным» и т.д.

Цвет кузова автомобиля должен быть черным, темно-каштановым или темно-серым, с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем.

Автомобиль должен быть оборудован навигационной системой, камерой заднего вида, и задними датчиками парковки. Его двигатель должен быть адаптирован к запуску в холодном климате.