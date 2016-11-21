|
21 ноября, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
Опубликован график очистки от снега дворов Демского района Уфы// 21.11.2016
Завтра снег уберут в шести дворах.
Администрация Уфы опубликовала график очистки дворовых территорий от снега Демского района на 22 ноября. Завтра снег будут чистить по следующим адресам: ул. Дагестанская 17/1, ул.Мусоргского, 7, ул. Ухтомского, 13, ул.Левитана, 8, ул.Грозненская 67/4 и 67/5.
Администрация обратилась к жителям этих дворов с просьбой убрать автомобили для качественной уборки снега и мусора.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»
21.11.2016 // СПОРТ
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
21.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфу вернулись девяностые
21.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
20.11.2016 // ПУЛЬС
Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги
20.11.2016 // ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем
20.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте