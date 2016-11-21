Опубликован график очистки от снега дворов Демского района Уфы

21.11.2016

В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр Первая пресс-конференция в ГТРК Башкортостан пройдет с участием телеакадемиков

17.11.2016

Мужчина в Башкирии пытается доказать чиновникам, что он жив В Башкирии, мужчина случайно попавший в список умерших, два месяца не может доказать чиновникам, что он живой.