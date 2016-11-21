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ХРОНОГРАФ

В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 21.11.2016
Первая пресс-конференция в ГТРК Башкортостан пройдет с участием телеакадемиков

Фото: Олег Меньков

Капитального ремонта в концертном зале ГТРК «Башкортостан» не было с момента его открытия в 1959 году. В  этой студии ставили радиоспектакли и концерты, когда свои песни в историческом здании телецентра записывал Юрий Шевчук. Концертный зал не отвечал требованиям времени, решено было провести в нем масштабную реконструкцию, теперь здесь современный медиацентр, не имеющий аналогов в республике.

Реконструкция велась на протяжении двух месяцев, за это время образ помещения изменился кардинально, однако исторический дух остался – колонны и потолок с лепниной не трогали, сохранив элементы стиля русского классицизма.

- Перешагнув через устои и традиции - сложно поймать равновесие, чтобы не испортить былое и не навлечь на себя проклятия. «Концертка» давно себя оправдала и отработала свой ресурс. Акустика давно не работала, после многократных точечных ремонтов. Витавшая в воздухе идея что-то сделать с этой студией, с подачи Азамата Салихова воплотилась в современный пресс-центр. Проект вроде как нарисовал я, под редакторством режиссера Дениса Бабаева, но на самом деле это продукт коллективного «сговора»  то-бишь труда всего коллектива, - рассказывает дизайнер проекта Идель Кагарманов. -  Было опрошено много людей причастных к теме, и мы были проконсультированы почти со всеми службами творческого процесса. Звукорежиссеры, электрики инженеры задавали неудобные вопросы, а режиссеры и операторы тем паче. Работали слаженно хоть и были накладки, но все подтачивали и находили решения. Спасибо подрядчикам, которые все наши капризы безропотно воплотили в жизнь.

Современный медиацентр отвечает всем требования журналистской работы; Wi-fi  и удобные стенд-ап позиции для корреспондентов, идеальные технические условия для работы телеоператоров и фоторепортёров - своеобразный подиум, на котором одновременно могут свободно разместиться 10 телекамер. Нет необходимости тратить время на настройку звука – звуковая информация от каждого спикера снимается персональным микрофоном и передается на все телекамеры и диктофоны. Для этого установлены блоки раздачи линейных сигналов, оборудованные всевозможными типами разъемов. В результате к ним можно подключить любое устройство имеющее функцию записи с линейного входа, получив при этом идеальную диктофонную запись и отличную звуковую дорожку видеоряда. Кроме того, зал адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

В медиацентре можно проводить пресс-конференции, деловые встречи, презентации и другие публичные мероприятия. Все происходящее на его площадке, можно выводить в эфир в режиме реального времени.

- Наш филиал ВГТРК обладает всеми возможными медийными ресурсами. В региональную редакцию входят три радиостанции; «Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России», и три телевизионных канала; «Россия 1 Башкортостан», «Россия 24 Башкортостан» и «Россия – Культура Башкортостан». В связи с этим нам бы хотелось, чтобы информация, которую добывают наши журналисты, распространялась еще более оперативно, - прокомментировал руководитель гостелерадиокомпании «Башкортостан» Азамат Салихов. - Каждое событие, проходящее в медиацентре, можно выводить в режиме реального времени, на любой телеканал или радиостанцию, входящую в состав ГТРК «Башкортостан» или же делать, онлайн трансляцию на всех медиаресурсах одновременно, в том числе на сайте. Как делают это сегодня все влиятельные мировые и российские информационные агентства. Первую пресс-конференцию мы планируем провести здесь с телеакадемиками, после завершения телевизионного конкурса «ТЭФИ - Регион 2016.

 

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