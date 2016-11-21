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ХРОНОГРАФ
В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр// 21.11.2016
Первая пресс-конференция в ГТРК Башкортостан пройдет с участием телеакадемиков
Фото: Олег Меньков
Капитального ремонта в концертном зале ГТРК «Башкортостан» не было с момента его открытия в 1959 году. В этой студии ставили радиоспектакли и концерты, когда свои песни в историческом здании телецентра записывал Юрий Шевчук. Концертный зал не отвечал требованиям времени, решено было провести в нем масштабную реконструкцию, теперь здесь современный медиацентр, не имеющий аналогов в республике.
Реконструкция велась на протяжении двух месяцев, за это время образ помещения изменился кардинально, однако исторический дух остался – колонны и потолок с лепниной не трогали, сохранив элементы стиля русского классицизма.
Современный медиацентр отвечает всем требования журналистской работы; Wi-fi и удобные стенд-ап позиции для корреспондентов, идеальные технические условия для работы телеоператоров и фоторепортёров - своеобразный подиум, на котором одновременно могут свободно разместиться 10 телекамер. Нет необходимости тратить время на настройку звука – звуковая информация от каждого спикера снимается персональным микрофоном и передается на все телекамеры и диктофоны. Для этого установлены блоки раздачи линейных сигналов, оборудованные всевозможными типами разъемов. В результате к ним можно подключить любое устройство имеющее функцию записи с линейного входа, получив при этом идеальную диктофонную запись и отличную звуковую дорожку видеоряда. Кроме того, зал адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
В медиацентре можно проводить пресс-конференции, деловые встречи, презентации и другие публичные мероприятия. Все происходящее на его площадке, можно выводить в эфир в режиме реального времени.
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