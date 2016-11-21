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21 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города// 21.11.2016
Жители города отмечают, что от этого страдают и пешеходы, и автомобилисты.
В интернете начался сбор подписей в адрес администрации с просьбой убрать наледь с улиц и тротуаров Уфы.
- От образовавшейся две недели назад и до сих пор неубранной наледи на дорогах, тротуарах и в межквартальных проездах Уфы страдают и пешеходы, и автомобилисты, - пишет автор петиции гражданский активист Лилия Чанышева.
По ее словам, люди вынуждены тратить свои деньги на лекарства, а в некоторых случаях терять заработок из-за травм, которые они получают из-за неубранной наледи.
- Ездить на дорогах, особенно на второстепенных улицах, во дворах и в межквартальных проездах также небезопасно из-за образовавшихся ледяных наростов и ям в них, колеи изо льда и скользкой поверхности. Ледяные неровности на дорогах вызывают аварии, порчу автомобилей и, как следствие, дополнительные траты денег и времени на ремонт автомобиля, - отмечает она.
Качество жизни горожан существенно повысится, если ликвидировать эту проблему. К тому же добавляет Чанышева, люди смогут потратить деньги не на ремонт машин и лекарства, а на подарки родным и близким к Новому году.
- Требуем от администрации города обеспечить устранение льда до конца ноября, а также контролировать уборку наледи во дворах, межквартальных проездах и на второстепенных улицах Уфы до момента, когда полностью растает снег весной, - отмечено в петиции.
Подписать петицию можно здесь.
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