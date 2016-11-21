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ХРОНОГРАФ

Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города

Ольга КОРЗИК // 21.11.2016
Жители города отмечают, что от этого страдают и пешеходы, и автомобилисты.

В интернете начался сбор подписей в адрес администрации с просьбой убрать наледь с улиц и тротуаров Уфы.  

- От образовавшейся две недели назад и до сих пор неубранной наледи на дорогах, тротуарах и в межквартальных проездах Уфы страдают и пешеходы, и автомобилисты, - пишет автор петиции гражданский активист Лилия Чанышева.

По ее словам, люди вынуждены тратить свои деньги на лекарства, а в некоторых случаях терять заработок из-за травм, которые они получают из-за неубранной наледи. 

- Ездить на дорогах, особенно на второстепенных улицах, во дворах и в межквартальных проездах  также небезопасно из-за образовавшихся ледяных наростов и ям в них, колеи изо льда и скользкой поверхности. Ледяные неровности на дорогах вызывают аварии, порчу автомобилей и, как следствие, дополнительные траты денег и времени на ремонт автомобиля, - отмечает она.

Качество жизни горожан существенно повысится, если ликвидировать эту проблему. К тому же добавляет Чанышева, люди смогут потратить деньги не на ремонт машин и лекарства, а на подарки родным и близким к Новому году.

- Требуем от администрации города обеспечить устранение льда до конца ноября, а также контролировать уборку наледи во дворах, межквартальных проездах и на второстепенных улицах Уфы до момента, когда полностью растает снег весной, - отмечено в петиции.

Подписать петицию можно здесь. 

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