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21 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии могут создать природный парк на реке Зилим// 21.11.2016
Рассмотреть этот вопрос пообещал глава региона.
Фото: пресс-служба главы РБ
Председатель Башкирского регионального отделения Русского географического общества» Камиль Зиганшин на заседании общества 18 ноября попросил главу региона Рустэма Хамитова создать природный парк на реке Зилим в районе Киндерлинской пещеры. По его словам, долина с уникальными природными условиями постепенно загрязняется из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему. Такая же ситуация была отмечена на территории, прлегающей к горе Иремель, однако при поддержке Рустэма Хамитова это удалось исправить.
- После организации природного парка при сохранении биологического и экологического баланса туристический поток в этот район вырос вдвое, - сказал Камиль Зиганшин.
Рустэм Хамитов пообещал обсудить этот вопрос.
– Что касается парка на Зилиме, давайте вернёмся к рассмотрению этого вопроса, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы никогда не возражали против новых памятников природы, новых территорий. Насколько я знаю, хозяйственная деятельность там практически не ведётся. По крайней мере, мы упорядочим посещение туристами этой территории.
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