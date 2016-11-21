В Башкирии могут создать природный парк на реке Зилим

Ольга КОРЗИК

Рассмотреть этот вопрос пообещал глава региона.

Фото: пресс-служба главы РБ

Председатель Башкирского регионального отделения Русского географического общества» Камиль Зиганшин на заседании общества 18 ноября попросил главу региона Рустэма Хамитова создать природный парк на реке Зилим в районе Киндерлинской пещеры. По его словам, долина с уникальными природными условиями постепенно загрязняется из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему. Такая же ситуация была отмечена на территории, прлегающей к горе Иремель, однако при поддержке Рустэма Хамитова это удалось исправить.

- После организации природного парка при сохранении биологического и экологического баланса туристический поток в этот район вырос вдвое, - сказал Камиль Зиганшин.

Рустэм Хамитов пообещал обсудить этот вопрос.

– Что касается парка на Зилиме, давайте вернёмся к рассмотрению этого вопроса, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы никогда не возражали против новых памятников природы, новых территорий. Насколько я знаю, хозяйственная деятельность там практически не ведётся. По крайней мере, мы упорядочим посещение туристами этой территории.