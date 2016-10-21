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ХРОНОГРАФ
В Башкирии «Росгосстрах» оштрафовали за отказ в оформлении ОСАГО// 21.10.2016
Сотрудникам компании предстоит заплатить 150 тысяч рублей.
В Башкирии сотрудников компании «Росгосстрах» оштрафовали на 150 тыс руб за отказ в оформлении полиса ОСАГО, сообщает прокуратура республики.
Инцидент произошел в Чекмагушевском районе. С жалобой на действия сотрудников районного офиса страховой компании обратилась местная жительница.
Она рассказала, что в июле этого года менеджер компании отказал ей в оформлении договора ОСАГО из-за ее несогласия дополнительно застраховать жизнь и здоровье. Женщина записала этот разговор на камеру телефона и обратилась к руководителю офиса, который также отказал ей, объяснив это отсутствием полисов.
Прокуратура по данному факту возбудила административные дела в отношении менеджера и руководителя агентства. По результатам рассмотрения дел эти сотрудники оштрафованы на общую сумму 100 тыс руб.
- Учитывая, что директор республиканского филиала ПАО СК «Росгосстрах» не проконтролировал надлежащее предоставление подчиненными страховых услуг, по требованию прокуратуры он также привлечен к административной ответственности по ст. 15.34.1 КоАП РФ в виде штрафа в 50 тыс руб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
После прокурорского вмешательства страхования компания надлежащим образом оформила страховой договор с заявительницей.
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