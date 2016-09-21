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21 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии за год смертность от наркомании выросла вдвое// 21.09.2016
Приведены данные по общей заболеваемости наркоманией за 2015 год.
Роспотребнадзор опубликовал статистические данные о распространении наркозаболеваний в 2015 году. По данным Башкортостанстата за 2015 год число смертей, связанных с наркотиками, по республике составило 43 или 1,0 на 100 тыс населения (2014 г. – 0,5). То есть удельный вес смертей, связанных с наркотиками, вырос вдвое.
За прошлый год показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами выше республиканского уровня отмечены на 21 территории. Из них в 6,5 раз увеличилась заболеваемость в Хайбуллинском районе – там на каждые 100 тысяч жителей насчитывалось 1314 наркозависимых. На втором месте ( выше в 2,0-2,5 раза) - Баймак, Белебей, Гафурийский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы и на третьем месте по числу заболеваемости наркологическими расстройствами оказались Давлеканово, Белебеевский, Буздякский, Зилаирский и Дуванский районы– увеличение в 1,6-1,9 раза.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике, в 2015 году было зарегистрировано три случая наркомании среди детей (два в Уфе и один в Нефтекамске) и 13 случаев – среди подростков: шесть в Уфе, два в Салавате и по одному случаю в Стерлитамаке, Кармаскалинском, Уфимском и Чишминском районах.
Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, по административным территориям РБ в 2015 году, на 100 тыс населения:
Первичная заболеваемость наркоманиями в РБ по административным территориям в 2015 году, на 100 тыс населения:
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