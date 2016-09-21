21 сентября, среда
ХРОНОГРАФ

В Башкирии за год смертность от наркомании выросла вдвое

Злата ЗУКОВИЧ // 21.09.2016
Приведены данные по общей заболеваемости наркоманией за 2015 год.

Роспотребнадзор опубликовал статистические данные о распространении наркозаболеваний в 2015 году. По данным Башкортостанстата за 2015 год число смертей, связанных с наркотиками, по республике составило 43 или 1,0 на 100 тыс населения (2014 г. – 0,5). То есть удельный вес смертей, связанных с наркотиками, вырос вдвое.

За прошлый год показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами выше республиканского уровня отмечены на 21 территории. Из них в 6,5 раз увеличилась заболеваемость в Хайбуллинском районе – там на каждые 100 тысяч жителей насчитывалось 1314 наркозависимых. На втором месте  ( выше в 2,0-2,5 раза) - Баймак, Белебей, Гафурийский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы и на третьем месте по числу заболеваемости наркологическими расстройствами оказались Давлеканово, Белебеевский, Буздякский, Зилаирский и Дуванский районы– увеличение в 1,6-1,9 раза.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике, в 2015 году было зарегистрировано три случая наркомании среди детей (два в Уфе и один в Нефтекамске) и 13 случаев – среди подростков: шесть в Уфе, два в Салавате и по одному случаю в Стерлитамаке, Кармаскалинском, Уфимском и Чишминском районах.

Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, по административным территориям РБ в 2015 году, на 100 тыс населения:

Первичная заболеваемость наркоманиями в РБ по административным территориям в 2015 году, на 100 тыс населения:

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

21.09.2016
В Башкирии закрыли киоск с шаурмой из-за кишечной палочки
Иностранные рабочие спали прямо в киоске.

21.09.2016
Уфимец рассказал, что значит работать учителем
Он сделал это на примере своей супруги.

21.09.2016
В Уфе у дома обвалилась крыша
ЧП случилось в пятиэтажке по проспекту Октября.

21.09.2016
Опубликован рейтинг медиаресурсов Башкирии за второй квартал
Медиакорсеть улучшила свои позиции.

21.09.2016
Видео: в Стерлитамаке загорелся дом
Спасти от огня имущество не удалось.

20.09.2016
Стало известно, когда в республике пройдет Аксаковский праздник
Дата проведения утверждена распоряжением премьер-министра Башкирии.

20.09.2016
В Уфе угонщик разбил шесть автомобилей
Угонщика разыскивают, автовладельцы подсчитывают убытки.

19.09.2016
В Уфе начались испытания нового затонского моста
Анализировать собранные показатели специалисты будут около пяти дней.

19.09.2016
СМИ: В Кремле подтвердили уход Радия Хабирова
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

19.09.2016
В Башкирии завели уголовное дело из-за 2,5 миллионов рублей задержанной зарплаты
Работники СПК "Надежда" подали заявление в прокуратуру и добились выплаты денег.

19.09.2016
В Башкирии уволили чиновника за «устройство» жены на работу
Управляющий делами администрации района уволен в связи с утратой доверия.

19.09.2016
Председатель Горсовета Уфы ушел в Курултай
Также депутатом Госсобрания Башкирии стал генеральный директор «Завода пластмассовых изделий «Альтернатива».

18.09.2016
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке
На заключительный брифинг пришли все руководители комиссии

18.09.2016
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
Жители республики выбирают депутатов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.

17.09.2016
В ДТП под Уфой погибла женщина
Несчастный случай произошел на трассе Шакша-Федоровка

17.09.2016
В Башкирии снова ребенок выпал из окна
Случай произошел в Нефтекамске.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"