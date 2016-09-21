В Башкирии закрыли киоск с шаурмой из-за кишечной палочки

Злата ЗУКОВИЧ

Иностранные рабочие спали прямо в киоске.

Жители башкирского города Дюртюли обратились в прокуратуру, которая установила, что местный предприниматель открыл торговую точку «Beer House» и организовал производство шаурмы, при этом продукция реализовывалась без документов, подтверждающих их качество. А иностранные граждане, которые были привлечены к работе, не имели документов о прохождении медицинского осмотра и проживали в этом же киоске, где хранились продукты.

На кухне, рабочей одежде и в самой шаурме специалисты обнаружили кишечную палочку. По данному факту прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, суд по результатам рассмотрения «закрыл» киоск на 70 суток.