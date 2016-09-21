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21 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии закрыли киоск с шаурмой из-за кишечной палочки// 21.09.2016
Иностранные рабочие спали прямо в киоске.
Жители башкирского города Дюртюли обратились в прокуратуру, которая установила, что местный предприниматель открыл торговую точку «Beer House» и организовал производство шаурмы, при этом продукция реализовывалась без документов, подтверждающих их качество. А иностранные граждане, которые были привлечены к работе, не имели документов о прохождении медицинского осмотра и проживали в этом же киоске, где хранились продукты.
На кухне, рабочей одежде и в самой шаурме специалисты обнаружили кишечную палочку. По данному факту прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, суд по результатам рассмотрения «закрыл» киоск на 70 суток.
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