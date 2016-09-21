Уфимец рассказал, что значит работать учителем

Злата ЗУКОВИЧ

Он сделал это на примере своей супруги.

Фото: Кристина Дейнеко

Сайт Ufa-room опубликовал пост супруга молодой учительницы математики в Уфе. Она работает уже четвертый год в одной из гимназий города. Супруг пишет о том, что зарплата учителя (жены) не изменилась и даже стала ниже. К тому же, учителей обязали проводить платные курсы в школе, дав некий план, согласно которому надо курсами за год набрать порядка двух миллионов рублей. Мужчина уточняет, что это неофициальное заявление и никаких доказательств он предоставить не может.

Учительница проводит бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ, на которые ходят максимум 4-5 человек. Каждый учебный год новая рабочая программа и новые учебники, то есть ежегодно приходится заново набирать горы рабочих программ. Уровень учеников оставляет желать лучшего – класс жены, который она ведет, невысокий, поскольку классное руководство сильных учеников - «у завучей и прочих приближенных».

Также перечислено много и других фактов из жизни педагога.