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21 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
Уфимец рассказал, что значит работать учителем// 21.09.2016
Он сделал это на примере своей супруги.
Фото: Кристина Дейнеко
Сайт Ufa-room опубликовал пост супруга молодой учительницы математики в Уфе. Она работает уже четвертый год в одной из гимназий города. Супруг пишет о том, что зарплата учителя (жены) не изменилась и даже стала ниже. К тому же, учителей обязали проводить платные курсы в школе, дав некий план, согласно которому надо курсами за год набрать порядка двух миллионов рублей. Мужчина уточняет, что это неофициальное заявление и никаких доказательств он предоставить не может.
Учительница проводит бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ, на которые ходят максимум 4-5 человек. Каждый учебный год новая рабочая программа и новые учебники, то есть ежегодно приходится заново набирать горы рабочих программ. Уровень учеников оставляет желать лучшего – класс жены, который она ведет, невысокий, поскольку классное руководство сильных учеников - «у завучей и прочих приближенных».
Также перечислено много и других фактов из жизни педагога.
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