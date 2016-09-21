В Уфе у дома обвалилась крыша

Рустэм БАШКИРЦЕВ

ЧП случилось в пятиэтажке по проспекту Октября.

Фото: БСТ

Начало недели для жителей дома №103 по проспекту Октября было не самым удачным. В их пятиэтажке обвалилась крыша, сообщает телеканал БСТ. Ночью уфимцы проснулись от сильного шума, они тут же вышли в подъезд. Жильцы обнаружили на полу отвалившиеся куски бетона и штукатурки.

Люди неоднократно жаловали и писали, что крыша в доме протекает. Сейчас, после того как образовалась дыра, жильцы боятся, что потолок может рухнуть на их головы. Коммунальщики не убирают последствия обвала уже несколько дней.