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21 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе у дома обвалилась крыша// 21.09.2016
ЧП случилось в пятиэтажке по проспекту Октября.
Фото: БСТ
Начало недели для жителей дома №103 по проспекту Октября было не самым удачным. В их пятиэтажке обвалилась крыша, сообщает телеканал БСТ. Ночью уфимцы проснулись от сильного шума, они тут же вышли в подъезд. Жильцы обнаружили на полу отвалившиеся куски бетона и штукатурки.
Люди неоднократно жаловали и писали, что крыша в доме протекает. Сейчас, после того как образовалась дыра, жильцы боятся, что потолок может рухнуть на их головы. Коммунальщики не убирают последствия обвала уже несколько дней.
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