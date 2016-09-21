Опубликован рейтинг медиаресурсов Башкирии за второй квартал

Разиф АБДУЛЛИН

Медиакорсеть улучшила свои позиции.

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Башкирии за второй квартал 2016 года (1 апреля – 30 июня). Информационное агентство «Медиакорсеть» улучшило свои позиции на один пункт, заняв восьмое место в ТОП-20.

Лидерами медиарейтинга стали информагентство «Башинформ», телеканал БСТ и интернет-ресурс Ufa1.ru. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».