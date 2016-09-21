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21 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
Видео: в Стерлитамаке загорелся дом// 21.09.2016
Спасти от огня имущество не удалось.
Фото: sterlitamak.ru
Вчера, 20 сентября в 9:00 уфимского времени, загорелся частный дом на улице Гоголя в Стерлитамаке. Как сообщают очевидцы, пожар начался в одной из комнат, а после быстро перекинулся на остальную площадь. Всю улицу заполонил дым. На место происшествия выехали три пожарных расчета, которые быстро потушили пламя.
На втором этаже находилась мебельная мастерская. Как сообщил заместитель начальника ФГКУ «14 отряда ФПС по РБ», предположительная версия причины возгорания – замыкание электропроводки.
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