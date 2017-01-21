21 января, суббота
ХРОНОГРАФ

Житель Башкирии неожиданно потерял память в Челябинской области

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.01.2017
Пожилой мужчина ехал из Давлеканово в Уфу, но непонятным образом оказался в Усть-Катаве.

Фото: rt-exstruder.ru

В Усть-Катаве транспортные полицейские не дали потеряться приезжему из Башкирии, который неожиданно потерял память. Об этом сообщает управление по транспорту МВД России Уральского федерального округа.

Мужчину обнаружили днем 18 января на станции Усть-Катав, звонок об этом поступил в полицию. Прибывшим на место транспортным полицейским 56-летний гражданин не смог объяснить, кто он, откуда приехал и что намерен делать. При этом у мужчины при себе были вещи и некоторые документы.

- Сотрудники полиции выяснили, что мужчина – уроженец Республики Башкортостан – следовал в пассажирском поезде от станции Давлеканово до Уфы, но по непонятной причине вышел в Усть-Катаве. Почему он сошел именно на этой станции, мужчина рассказать не смог, - пояснили в транспортной полиции.

Пожилого мужчину госпитализировали. Родственники мужчины оповещены о его местонахождении и уже выехали в Челябинскую область.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

20.01.2017
МЧС предсказало обрушение автомобильных мостов в Башкирии в 2017 году
Кроме Башкирии в зоне риска - ещё 32 региона.

20.01.2017
Бурзянская пчела может стать брендом Башкирии
Депутаты Башкирии готовят законопроект о сохранении бурзянской бортевой пчелы.

20.01.2017
В Уфе вывески на башкирский язык будут переводить по новым правилам
Ожидается, что закон вступит в силу в июле этого года.

20.01.2017
Письма от погибшего космонавта Комарова ищут адресатов в Уфе
Дочь летчика-космонавта передала неотправленные открытки в Музей космонавтики.

19.01.2017
В отчёте ЦРУ нашли схему Уфы 1949 года
Американские разведчики нанесли на карту самые важные объекты, улицы, мосты и вокзал.

19.01.2017
В уфимской Черниковке появится новый квартал
На месте ветхих домов построят 25-этажные дома.

19.01.2017
В Уфе 20 января отключат свет в Ленинском районе
Отключение продлится всего три часа.

18.01.2017
Водителям за опасное вождение могут ввести лишение прав
Нарушителям также грозит штраф в размере 5000 рублей.

18.01.2017
В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе
Женщина делала ступеньки, расчищая себе дорогу.

18.01.2017
Вандалы украли часть иллюминации в парке Якутова в Уфе
На нарушителей подали заявление в полицию.

18.01.2017
В Башкирии БГПУ выиграл грант в 200 миллионов рублей для обучения исламу
Башкирский педагогический университет выиграл грант на обучение специалистов.

17.01.2017
В Башкирии заработала «Скорая помощь» для тепловых сетей
Компания «БашРТС» приобрела пять специализированных автомобилей.

17.01.2017
Ползущую на рентген женщину из Башкирии показали на Первом канале
Передача со скандальным видео вышла на федеральный канал.

17.01.2017
Карантин в уфимских школах может быть продлен
Решение будет принято до конца недели.

17.01.2017
Роспотребнадзор: Сметана «Молочный фермер» не соответствует требованиям
Управление Роспотребнадзора проверило сметану, сделанную на уфимском молочном заводе, выводы неутешительны.

17.01.2017
В Башкирии снесли горку, после катания на которой погиб ребенок
Демонтировали ледяную конструкцию за пару часов.

16.01.2017
В Уфе определили, как застраивать квартал вокруг усадьбы Першиных
Горсовет провел публичные слушания по проекту планировки и межевания.

16.01.2017
В Башкирии на Крещение будет оборудовано около 50 мест для купания
Спасатели предупреждают участников праздника о необходимости соблюдения норм безопасности.

  
ФОТОФАКТ
Уфа стоит в 10-бальных пробках

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"