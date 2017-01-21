Житель Башкирии неожиданно потерял память в Челябинской области

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пожилой мужчина ехал из Давлеканово в Уфу, но непонятным образом оказался в Усть-Катаве.

Фото: rt-exstruder.ru

В Усть-Катаве транспортные полицейские не дали потеряться приезжему из Башкирии, который неожиданно потерял память. Об этом сообщает управление по транспорту МВД России Уральского федерального округа.

Мужчину обнаружили днем 18 января на станции Усть-Катав, звонок об этом поступил в полицию. Прибывшим на место транспортным полицейским 56-летний гражданин не смог объяснить, кто он, откуда приехал и что намерен делать. При этом у мужчины при себе были вещи и некоторые документы.

- Сотрудники полиции выяснили, что мужчина – уроженец Республики Башкортостан – следовал в пассажирском поезде от станции Давлеканово до Уфы, но по непонятной причине вышел в Усть-Катаве. Почему он сошел именно на этой станции, мужчина рассказать не смог, - пояснили в транспортной полиции.

Пожилого мужчину госпитализировали. Родственники мужчины оповещены о его местонахождении и уже выехали в Челябинскую область.