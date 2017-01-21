|
21 января, суббота
|
ХРОНОГРАФ
Житель Башкирии неожиданно потерял память в Челябинской области// 21.01.2017
Пожилой мужчина ехал из Давлеканово в Уфу, но непонятным образом оказался в Усть-Катаве.
Фото: rt-exstruder.ru
В Усть-Катаве транспортные полицейские не дали потеряться приезжему из Башкирии, который неожиданно потерял память. Об этом сообщает управление по транспорту МВД России Уральского федерального округа.
Мужчину обнаружили днем 18 января на станции Усть-Катав, звонок об этом поступил в полицию. Прибывшим на место транспортным полицейским 56-летний гражданин не смог объяснить, кто он, откуда приехал и что намерен делать. При этом у мужчины при себе были вещи и некоторые документы.
- Сотрудники полиции выяснили, что мужчина – уроженец Республики Башкортостан – следовал в пассажирском поезде от станции Давлеканово до Уфы, но по непонятной причине вышел в Усть-Катаве. Почему он сошел именно на этой станции, мужчина рассказать не смог, - пояснили в транспортной полиции.
Пожилого мужчину госпитализировали. Родственники мужчины оповещены о его местонахождении и уже выехали в Челябинскую область.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Житель Башкирии неожиданно потерял память в Челябинской области
21.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе в социальных сетях распространяют сообщение о маньяке
21.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии федеральные трассы будут очищать от снега все выходные
21.01.2017 // СПОРТ
Самолет с хоккеистами «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе
21.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов попросил жителей Уфы помочь с уборкой снега
20.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфа стоит в 10-бальных пробках
20.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии «Гранта» «лоб в лоб» столкнулась с фурой, есть погибшие
20.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе ученики 23 января пойдут в школу
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте