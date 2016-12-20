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20 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
Холодный арктический антициклон надвигается на Башкирию// 20.12.2016
Ночью в республике похолодает до -41°С.
Фото: Кристина Дейнеко
Ночью 21 декабря в Башкирии похолодает до -36, -41°С, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. Это связано со смещением холодного арктического антициклона с северных районов России на территорию республики.
Днем 21 декабря столбик термометра поднимется до -12, -17°С. Ожидаются снегопады и метели. Синоптики предупреждают об ухудшении обстановки на дорогах республики.
Днем, 22 декабря, интенсивность погодных явлений уменьшится – снег будет небольшим. Ночью температура воздуха составит – 20, 25°С , днем – 15, 20°С
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