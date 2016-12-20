Представитель Ропотребнадзора Башкирии: лосьон "Боярышник" в Башкирии продается везде

Наталья КУЗНЕЦОВА

В ведомстве подчеркивают, что потребитель сам несет ответственность за то, употреблять смертельно опасную жидкость или нет.

Фото: Наталья Кузнецова

Роспотребнадзор Башкирии на данный момент никак не может присечь продажу жидкости "Боярышник", которая стала причиной смерти нескольких десятков человек в Иркутской области. При этом в республике продаже его ведется повсеместно. Проверка была начата на прошлой неделе результатов пока нет. Пробы сейчас находятся в процессе лабораторных испытаний.



- Везде продается, сами знаете, - сказала сегодня на пресс-конференции в администрации Уфы главный специалист-эксперт отдела по гигиене питания ведомства Лилия Ахтямова. - Это на совести покупателя, написано, что средство не предназначена для питья. Если документы есть, никакого запрета на продажу нет.



Всего в этом году, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 450 случаев отравлений, из них с летальным исходов - 47. Наблюдается тенденция к улучшению, в прошлом году эти показатели составили 556 и 90 соответственно. При этом доля отравления сурругатом невысока - 0,4 процента от общего числа случаев.