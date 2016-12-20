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20 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе обанкротился застройщик// 20.12.2016
Люди мыкаются по съемным квартирам уже два года.
Многоэтажка на улице Ферина до сих пор не достроена, а ряды обманутых дольщиков могут пополнить более 100 семей, как сообщает БСТ. Дом должны были достроить еще два года назад, но стройку заморозили и теперь ни вернуть свои деньги, ни заселиться в дом люди не могут.
- Наши права ущемлены. Нам обещают квартиру. Мы только ждём, но они ничего не строят, - говорит мама троих детей Оксана Зайцева. Она вложила в квартиру материнский капитал и деньги с продажи земельного участка, а осталась с ничем.
Конкурсный управляющий ОАО «Строитель» Данис Дусов уверяют, что там будет новый застройщик, к нему переходят все активы, непроданные квартиры, заказчик свои активы передает. Этот застройщик с удовольствием его заберет.
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