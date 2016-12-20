В Стерлитамаке в пожаре погибли двое детей

Ольга КОРЗИК

Следственный комитет по Башкирии начал доследственную проверку.

Вечером 19 декабря в Стерлитамаке на улице Строительная загорелась двухкомнатная квартира в многоквартирном доме. В это время в квартире находился 31-летний мужчина с двумя малолетними падчерицами 6 и 11 лет. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии, мужчина спал, когда начался пожар. Спасти его удалось, в настоящее время он находится в больнице. Огнеборцам не удалось спасти двух девочек. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой «будет принято соответствующее процессуальное решение».