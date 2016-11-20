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20 ноября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
В Уфе пять домов временно останутся без света// 20.11.2016
Отключение запланировано на 21 ноября.
Завтра, 21 ноября, с 13.00 до 17.00 в связи с выверкой схемы в ТП-2532 в центре Уфы будет отключена электроэнергия, - сообщили в администрации города. Света не будет по следующим адресам:
г. Уфа, ул. Достоевского, 64
г. Уфа. М.Карима, 42
г. Уфа, ул. Ленина, 37, 37/1, 39
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