В Уфе пять домов временно останутся без света

17.11.2016

Мужчина в Башкирии пытается доказать чиновникам, что он жив В Башкирии, мужчина случайно попавший в список умерших, два месяца не может доказать чиновникам, что он живой.

17.11.2016

В Уфе горела бывшая гостиница Минлесхоза Три строения были объяты пламенем в ту ночь.