В Уфу едет министр образования и науки России Ольга Васильева

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Она примет участие в совещании, где обсудят федеральные образовательные стандарты.

Фото: Кристина Дейнеко

27 октября в Уфе пройдет Всероссийский семинар – совещание, на котором обсудят реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с учетом этнокультурных и национальных особенностей. В работе совещания примет участие и федеральный министр образования и науки Ольга Васильева, - сообщает агентство «Башинформ.

Площадкой для проведения форума станет Конгресс-холл.Здесь пройдет пленарное заседание и работа секций с участием российских экспертов.