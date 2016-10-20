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20 октября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфу едет министр образования и науки России Ольга Васильева// 20.10.2016
Она примет участие в совещании, где обсудят федеральные образовательные стандарты.
Фото: Кристина Дейнеко
27 октября в Уфе пройдет Всероссийский семинар – совещание, на котором обсудят реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с учетом этнокультурных и национальных особенностей. В работе совещания примет участие и федеральный министр образования и науки Ольга Васильева, - сообщает агентство «Башинформ.
Площадкой для проведения форума станет Конгресс-холл.Здесь пройдет пленарное заседание и работа секций с участием российских экспертов.
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