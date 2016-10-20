Добрый ужин, или чем кормят бомжей в Уфе

Ольга КОРЗИК

Медиакорсеть узнала, как готовят еду и чем кормят уфимских бездомных.

Фото: Ольга Корзик

На днях, рассекая на просторах интернета, я наткнулась на группу волонтеров, которая занимается помощью бездомным в Уфе. На их официальной странице заявлено, что они кормят людей без определённого места жительства, помогают им с лекарством и одеждой. Конечно, мне стало интересно, как работает такая организация, на какие средства существует и т.д. Договорилась с инициатором проекта Андреем Алеевым о встрече.

Встреча назначена на 18.00. Подхожу к назначенному месту минут на 15 раньше. Офис, если его можно так назвать, находится в отдаленном районе города недалеко от остановки транспорта «Стадион Гастелло» на первом этаже двухэтажного здания. Мой собеседник предупредил, что задерживается, поэтому захожу одна. Меня встречает женщина с добрыми глазами, зовут Альфиза Нигмадьянова.

Заходим в небольшую двухкомнатную квартиру. Альфиза Рифовна проводит меня сразу на кухню, в это время в соседней комнате другой волонтер Айгуль перебирает вещи, которые затем они передадут бездомным.

Кухня совсем небольшая. Здесь волонтеры готовят еду. Из оборудования – маленькая электрическая плита, несколько больших кастрюль, сковорода, электрический чайник и стол. В углу стоят два пластиковых ведра с водой.

Пока Андрей стоит в пробке, Альфиза Рифовна вводит меня в курс дела.

Фонд «Гелиос» существует уже около четырех лет. В центре на постоянной основе трудятся около 10 человек. Работают тут они совершенно бесплатно. Кормят бездомных три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Рацион достаточно скромный: гречка или макароны, пережаренные с луком и морковью, для вкуса добавляют майонез и кетчуп, хлеб и чай. Если повезет и кто-то пожертвует, то бездомным на ужин может достаться и сладкое, например, печенье.

Мясо в меню не входит, потому что, во-первых, на него не хватает денег, а, во-вторых, здесь нет холодильника и хранить его негде. Конечно, иногда люди жертвуют консервы, которые затем волонтеры раздают бездомным.

У Альфизы Рифовны есть основная работа – она фармацевт. Ее рабочий день завершается в три часа. После работы в дни помощи бомжам она спешит в офис, по дороге успевает забежать в магазин, чтобы купить свежий хлеб, подсолнечное масло, лук и морковь. Макароны и гречка, как правило, закупаются заранее, бывает, что эти продукты жертвуют горожане.

Иногда в квартире ее ждут другие волонтеры. Когда никого нет, она справляется одна.

- Сначала было сложно, потом привыкла, - признается женщина.

- После того, как еда будет готова, нужно успеть, пока она еще горячая, разложить по одноразовым тарелкам, затем упаковать в одноразовые мешочки и убрать в специальный термос, чтобы не остыла, - рассказывает Альфиза Нигмадьянова.

Изначально я хотела успеть на сам процесс приготовления еды. Однако у меня не получилось. Когда я пришла, ужин уже был готов и даже собран.

В беседе время летит незаметно. Подошел Андрей.

Сам Андрей - предприниматель. Идея создать центр «Гелиос» пришла именно ему, а единомышленники и друзья помогли. На вопрос, зачем ему это надо, он пожимает плечами и говорит, что просто хочет быть кому-то полезным.

- Этими людьми мало кто занимается. Точной статистики в городе никто не ведет, но ориентировочно бездомных в Уфе 5-7 тысяч. Государственных центров, которые помогают бездомным, всего два. Кроме того, их кормят в нескольких церквях. Понятно, что этого мало. Поэтому нужна дополнительная работа. Если детям еще какая-то помощь оказывается, то взрослым, тем более бездомным, которых считают отбросами общества, конечно, нет, - говорит Андрей Алеев.

Финансирование центра осуществляют сами волонтеры.

- Спонсоров не найдешь. Гранты от государства тоже получить очень сложно на такие цели. Источников финансирования нет. Поэтому делаем все на свои средства, делаем, что можем. По сути это не так дорого, - рассказывает Андрей.

В день центр готовит около 60-70 порций горячего ужина. В неделю на это уходит около 5 тысяч рублей, нужно купить продукты: хлеб, чай, гречку, макароны, майонез, подсолнечное масло, пластиковую посуду. Если не получается найти волонтера на автомобиле, то приходится вызывать такси. Также приходится платить за аренду помещения, где готовится еда. Итого в месяц выходит затрат около 30 тыс руб. Иногда волонтерам помогают жители города: они приносят продукты, лекарства, теплые вещи, тогда, соответственно, затраты меньше.

Кормит бездомных «Гелиос» на остановке «Военнкомат» в микрорайоне ИНОРС.

- Изначально мы хотели кормить здесь, где и готовим пищу. Однако местным жителям это не понравилось, и они попросили нас найти другое место. Мы переехали на другую площадку, которая находится у одного из религиозных сооружений Уфы, оттуда нас тоже попросили. Сейчас вот нашли третье место. Здесь мы вроде никому не мешаем,- рассказывает собеседник.

Планов у волонтеров много, но из-за того, что не хватает денег, о их реализации пока речь не идет.

- Идеи есть, и они, в принципе, не новые, все они уже успешно работают. Например, в Москве ездит автобус милосердия, который также раздает еду и лекарства. Таким образом им удается охватить большее количество людей. Можно было бы сделать такое и у нас. Но, пока, к сожалению, у нас нет средств, - грустно говорит Андрей.

По словам Андрея, люди оказываются на улицах по разным причинам: это может быть и развод, и алкоголь, и что-то иное.

- У одной женщины серьезно заболела дочь, для ее спасения была необходима дорогостоящая операция. Женщина продала квартиру для того, чтобы заплатить за нее. Но ребенок умер во время операции. Женщина не смогла справиться с этим горем и оказалась на улице, - вспоминает одну из самых душераздирающих историй мой собеседник.

Вероятность того, что человек выберется из этих условий, по его словам, есть. Но это может произойти только в том случае, если бездомному кто-то поможет, потому что у него самого не хватит ни силы, ни воли.

Обычно «добрый ужин» волонтеры раздают в 7 вечера. На часах уже 7.10. Сегодня в городе пробки, поэтому человек, который должен отвезти еду и людей, задерживается.

- Они обязательно дождутся, - говорит Андрей, смотря на часы. – Они знают, что мы обязательно приедем, поэтому ждут до последнего.

Буквально через 10 минут подъезжает Михаил, и мы начинаем собираться. Сегодня, кроме еды, волонтеры будут раздавать еще и теплую одежду.

На погрузку уходит минут пять, и мы садимся в машину.

В дороге я узнаю, что оказывается Михаил Анатольевич - отец Андрея.

На часах уже 19.30, мы подъезжаем к назначенному месту. На улице возле остановки нас ждут около 30 человек.

Увидев Михаила, они радостно кричат ему: "Здравствуй, дядя Миша!" Тот в свою очередь приветствует их, они по-дружески жмут друг другу руки, с кем-то даже обнимаются.

Раздача еды происходит довольно быстро. Волонтеры не надевают перчатки и маски, как это делают, например, в Москве.

Как мне ранее пояснил Андрей, весь процесс происходит достаточно быстро и на улице, поэтому возможность заразиться какими-то инфекционными заболеваниями минимальна.

- За 4 года у нас никто ничем не заболел, - поделился Андрей.

Пока волонтеры раздают еду, я подхожу к одному из бездомных с просьбой рассказать о том, как он оказался на улице. Однако откровенничать со мной он не стал.

Всего на раздачу еды и вещей ушло минут 10. Бездомные прощаются с дядей Мишей. Мы собираемся и возвращаемся на базу. В дороге волонтеры уже обсуждают, что они будут делать в следующий раз.

Если вы хотите помочь, вы можете перечислить деньги по следующим реквизитам:

- карта сбербанка - 4276 8060 1646 4074



- Яндекс-Денги - 410011799620269



- в ОАО АКБ "Башкомснаббанк"

расч .счет 40703810700000000217,

БИК 048073842,

кор.счёт 30101810800000000842,

Региональная благотворительная общественная организация "Центр социально-психологической поддержки" Республики Башкортостан (ИНН 0277985213, КПП 027701001)

Также вы можете принести продукты, теплые вещи или лекарства, предварительно позвонив по телефону 8917 361 35 90.