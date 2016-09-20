Разиф АБДУЛЛИН

Это произошло на участке № 1805.

Фото: Кристина Дейнеко

В Дюртюлях депутата выдворили из участка, когда она заметила вброс

Это произошло на участке № 1805.

Депутат Дюртюлинского районного Совета Фаягель Бочкарева обратилась с жалобой в прокуратуру из-за инцидента, который произошел в день выборов 18 сентября. Как утверждает депутат, она при подсчете голосов на избирательном участке №1805 попыталась воспрепятствовать вбросу бюллетеней одним из членов УИК, после чего депутата выдворили с участка.

- Я действующий депутат, и на этом УИК вела наблюдение за ходом выборов, поскольку сама выдвигалась кандидатом в Совет, - рассказала Медиакорсети Фаягель Бочкарева. – Сразу после закрытия участка я заметила в сумке у женщины, одного из членов УИК, пачку бюллетеней. Я попросила полицейского вмешаться и проверить, что за бюллетени у нее лежат. Он бездействовал. Затем председатель комиссии заявила, что она вызывает полицию, поскольку я мешаю вести подсчет голосов. Процедуру подсчета приостановили. Позже приехал участковый, я стала писать объяснительную. И в этот момент обзор к столу с бюллетенями мне был закрыт. И тут, скорее всего, бюлллетени перекочевали из сумки в общую массу документов. Потом на меня составили протокол об административном правонарушении и вывели меня из участка.

По словам Бочкаревой, мировой судья Баев отказался рассматривать дело «без прокуратуры», и рассмотрение было перенесено на 20 сентября. Но кандидату так и не удалось вернуться на участок и проконтролировать ход подсчета голосов, не говоря о том, что и копию протокола ей тогда не выдали. Сегодня же мировой судья вынес решение отказать в рассмотрении дела.

- Он усмотрел нарушения административного законодательства, - уточнил Медиакорсети исполнительный директор ООД «За права человека в РБ» Леонид Чернов. – Сейчас мы уже получили копию протокола с участка. Если сравнивать с тем количеством избирателей, которые Бочкарева сама посчитала во время наблюдения, то там вброс был порядка 200 бюллетеней. Мы усматриваем в этом случае не просто нарушения закона о выборах, но и ущемление избирательных прав человека. Будут написаны обращения и министру МВД, и председателю ЦИК России.

Если факт вброса бюллетеней подтвердится, то его можно будет признать повлиявшим на исход голосования. По официальным данным, Бочкарева на УИК 1805 набрала 278 голосов, что всего на 6 голосов меньше, чем у победителя выборов на этом участке.