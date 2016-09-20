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ХРОНОГРАФ

В Уфе число детей, которые остались без попечения родителей, не уменьшается

Кристина ДЕЙНЕКО // 20.09.2016
Некоторым малышам нет и полугода.

Фото: Благотворительный фонд "Наши дети"

В одну из больниц Уфы поступил мальчик. Двухлетний Сашка (имя изменено) был похож на зверька. Малышей, которые по той или иной причине остаются без родителей, перед Домом ребенка всегда отправляют в больницу. Вот и Сашку поместили в палату для отказников. Мальчугана изъяли из неблагополучной семьи. Что там пережил ребенок, трудно даже представить.

Мальчик сидел в кровати и держался за прутья, любая попытка подойти к нему заканчивалась безуспешно. Он рычал и кусался. Сашка оказался в тяжелом эмоциональном состоянии, он не разговаривал, так как просто не умел.

Мальчиком занялись нянечки благотворительного фонда «Наши дети». Только благодаря им и врачам он пошел на поправку. Сотрудники фонда сидели с ним круглые сутки, разговаривали, играли и успокаивали. Реабилитация длилась три месяца. За это время ребенок научился говорить, держать ложку, а самое главное  - улыбаться. Сашка оказался самым настоящим солнышком, весь персонал больницы просто влюбился в него. Именно это помогло малышу отойти от того, что он пережил. После того, как мальчик попал в дом ребенка, его быстро забрали в приемную семью.

В палату отказников поступают дети до 5 лет, здоровые и не только, те, которые по каким-то причинам остались без родителей. Таких малышей не мало, иногда на одну нянечку приходится по три и более детей, причем некоторым нет и полугода. Зарплата у нянечек небольшая. Поэтому их работа - это скорее всего призвание.

Программа «Больничные дети», которую сейчас продвигают в благотворительном фонде, направлена на помощь детям-отказникам.

- Дело в том, что для «отказников» не предусматривается финансирование из госбюджета, в бюджете больниц нет достаточно средств и ресурсов для обеспечения таких детей всем тем, что так необходимо малышу – достаточным питанием, средствами гигиены, да и просто вниманием. Больница не может выделить для этих детей отдельный персонал, поэтому дети остаются один на один со своим горем, - рассказывает координатор программы «Больничные дети» Салима Мануилова.

Еще одна категория больничных детей – это воспитанники Дома ребенка. Их кладут в больницу на обследование, лечение, а иногда и на операцию. К сожалению, у Дома ребенка и  больницы нет специального персонала, кто мог бы круглосуточного ухаживать за малышами, и тут на помощь приходят нянечки. Сейчас их всего 7 человек.

Каждый желающий может помочь детям-отказникам. Для того чтобы няни работали ежедневно, нужны денежные средства на оплату их труда, нужны деньги и на покупку одноразовых подгузников и других средств гигиены для детей, оборудования палат. Необходимы и волонтеры, которые смогут отвозить посылки со средствами, организовывать акции по сбору подгузников и средств гигиены для больничных детей. Более подробная информация есть на официальном сайте.

 

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