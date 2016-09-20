Стало известно, когда в республике пройдет Аксаковский праздник

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дата проведения утверждена распоряжением премьер-министра Башкирии.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подписал распоряжение о 26-ом Международном Аксаковском празднике. Он пройдет с 29 сентября по 2 октября.

Согласно документу, оргкомитету поручено разработать и утвердить план проведения праздника. Содействие в его проведении поручено оказать администрациям Белебеевского, Кармаскалинского и Уфимского районов.