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20 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
Стало известно, когда в республике пройдет Аксаковский праздник// 20.09.2016
Дата проведения утверждена распоряжением премьер-министра Башкирии.
Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подписал распоряжение о 26-ом Международном Аксаковском празднике. Он пройдет с 29 сентября по 2 октября.
Согласно документу, оргкомитету поручено разработать и утвердить план проведения праздника. Содействие в его проведении поручено оказать администрациям Белебеевского, Кармаскалинского и Уфимского районов.
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