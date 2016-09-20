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20 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе угонщик разбил шесть автомобилей// 20.09.2016
Угонщика разыскивают, автовладельцы подсчитывают убытки.
Фото: gtrk.tv
Вечером 18 сентября в Сипайлово на улице Набережная рядом с домом 11/1 вазовская «шестерка» проехалась по стоящим на парковке автомобилям. Шесть машин превратились в груду металлолома. Об этом рассказал телеканал "Россия Башкортостан".
Перед тем, как заехать во двор, водитель «шестерки» задел два автомобиля в соседнем дворе. Очевидцы утверждают, что он сметал все, что попадалось ему на пути. После неудачного маневра водитель оставил автомобиль и убежал в соседние дворы.
Несколько позже объявился и владелец злополучной «шестерки». По его словам, автомобиль был угнан. В данный момент ищут человека, который разворотил шесть машин. Как сообщил телекомпании автоюрист, потерпевшие автовладельцы могут потребовать возместить ущерб в страховой компании только в том случае, если виновник был вписан в страховку угнанного автомобиля.
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