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ХРОНОГРАФ
МЧС предсказало обрушение автомобильных мостов в Башкирии в 2017 году// 20.01.2017
Кроме Башкирии в зоне риска - ещё 32 региона.
Центр «АнтиСтихия», входящий в структуру МЧС России, составил прогноз по техногенным катастрофам на 2017 год. Так эксперты полагают, что в течение года на территории страны может произойти обрушение автомобильных мостов, сообщает РИА Новости.
- Наибольший риск чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением автомобильных транспортных коммуникаций, прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский край, Якутия), Сибирского (Алтайский край, юг Красноярского края, республики Алтай и Тыва), Уральского (Свердловская, Тюменская области), Северо-Западного (Ненецкий автономный округ, Калининградская, Архангельская, Ленинградская области, Санкт-Петербург), Приволжского (Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Саратовская, Пензенская области, Башкирия), Центрального (Тверская, Костромская, Орловская, Тульская, Рязанская области, Москва), Южного (Краснодарский край), Северо-Кавказского (Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан) федеральных округов, - цитирует доклад РИА Новости.
В аналогичный список 29 регионов с высоким риском возникновения пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей Башкирия не попала.
Всего по мнению экспертов в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в России проживают свыше 90 миллионов человек, или 60% населения страны.
Справка. Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр "Антистихия") является головной научно-производственной организацией, координирующей деятельность системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в стране. Оправдываемость долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2016 году в среднем составила по природным ЧС 87%, по техногенным в 2015 году — 80%. Как считают спасатели, своевременное реагирование на прогнозы не позволило значительной части происшествий развиться до уровня чрезвычайной ситуации. Ожидается, что прогнозы системы мониторинга к 2020 году должны оправдываться более чем на 91%.
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