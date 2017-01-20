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ХРОНОГРАФ
Бурзянская пчела может стать брендом Башкирии// 20.01.2017
Депутаты Башкирии готовят законопроект о сохранении бурзянской бортевой пчелы.
Депутаты Госсобрания Башкирии готовят законопроект о сохранении бурзянской пчелы как бренда республики, сообщает Башинформ. Инициирован законопроект заместителем председателя комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфиной Шагаповой.
Мед, который дает бурзянская бортевая пчела, по своим качествам превосходит рамочный и высоко ценится в мире. Однако в настоящее время над «бурзянкой» нависла угроза исчезновения.
В последнее время это связано с тем, что генофонд медоносной пчелы смешивается с другими видами привозных пчел – кавказскими, карпатскими, узбекскими. Эти виды пчел не обладают таким качеством как морозостойкость, поэтому поколения скрещенных пчел уже не могут зимой выживать в диких условиях в дуплах. По мнению ученых, при таких условиях бурзянская пчела может исчезнуть уже через 20 лет.
Ранее для сохранения этого вида пчелы был создан заповедник «Шульган-Таш» и заказник «Алтын солок», а также образован биосферный резерват «Башкирский Урал».
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного заповедника «Шульган-Таш» Фидрат Юмагужин считает, что территория заповедника была спроектирована неудачно, в виде ленты. Лучше будет, если эта территория будет в виде круга или квадрата. Ученые считают, что для сохранения пчелы необходимо расширить площадь заповедника в сторону междуречья рек Нугуш и Урюк на стыке Бурзянского, Ишимбайского и Мелеузовского районов.
- Уникальность «бурзянки» высоко ценят за пределами республики, во всем мире, спрос на нее большой. Сейчас наша первоочередная задача — прекратить процесс метизации бурзянской бортевой пчелы, а уже потом расширить ареал ее распространения, научиться их воспроизводить и продавать. Необходимо субсидировать семейные пчелохозяйства, разработать госпрограмму поддержки местных популяций не только бурзянской пчелы, но и татышлинской, янаульской пчел, — цитирует слова директора Государственного заповедника «Шульган-Таш» Михаила Косарева информагентство.
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