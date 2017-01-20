В Уфе вывески на башкирский язык будут переводить по новым правилам

Ольга КОРЗИК

Ожидается, что закон вступит в силу в июле этого года.

Фото: Кристина Дейнеко

Министерство образования Башкирии подготовило поправки в закон «О языках народов РБ». Поправки коснутся правила оформления вывесок в республике, пишет РБК-Уфа.

«Если в тексте визуальной информации наименование организации, предприятия, учреждения пишется и произносится и на башкирском и на русском языках одинаково, то переводу подлежит только название профиля, указывающее на функцию организации, предприятия, учреждения», приводит издание цитату законопроекта.

Так, по новым правилам, название профиля предприятия будет писаться на русском - справа, а на башкирском – слева.

Например, «Магазины АЗАМАТ Магазин» - не правильно, «Магазин АЗАМАТ магазины» - правильно, - пишет РБК.

В Госсобрание республики этот законопроект планируется внести в феврале этого года, в силу он должен вступить в июле.

