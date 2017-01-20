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20 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе вывески на башкирский язык будут переводить по новым правилам// 20.01.2017
Ожидается, что закон вступит в силу в июле этого года.
Фото: Кристина Дейнеко
Министерство образования Башкирии подготовило поправки в закон «О языках народов РБ». Поправки коснутся правила оформления вывесок в республике, пишет РБК-Уфа.
«Если в тексте визуальной информации наименование организации, предприятия, учреждения пишется и произносится и на башкирском и на русском языках одинаково, то переводу подлежит только название профиля, указывающее на функцию организации, предприятия, учреждения», приводит издание цитату законопроекта.
Так, по новым правилам, название профиля предприятия будет писаться на русском - справа, а на башкирском – слева.
Например, «Магазины АЗАМАТ Магазин» - не правильно, «Магазин АЗАМАТ магазины» - правильно, - пишет РБК.
В Госсобрание республики этот законопроект планируется внести в феврале этого года, в силу он должен вступить в июле.
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