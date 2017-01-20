Письма от погибшего космонавта Комарова ищут адресатов в Уфе

Злата ЗУКОВИЧ

Дочь летчика-космонавта передала неотправленные открытки в Музей космонавтики.

Вчера, 19 января, на странице Музея космонавтики в Facebook появилось собщение о том, что дочь космонавта Владимира Комарова передала в музей 18 открыток с фотографиями летчика-космонавта и его автографом, которые предназначались уфимцам, но так и не были им переданы. На открытках есть дата – 10 декабря 1964 года. Спустя полвека разыскиваются адресаты или их родственники.

Открытки предназначались следующим людям (возможны неточности, так как данные написаны от руки):

• Алянгин Виктор (г. Уфа, ул. Иртышская 100)

• Баков В.Т. (г. Уфа, Авиационный институт)

• Гобдрахманов В.Х. (г. Уфа, ул. Свердлова 64а)

• Жарикова Н.Е. (г. Уфа, ул. Карла Маркса 12б)

• Зигангирова Н.С. (парашютистка) (г. Уфа, ул. Карла Маркса 12б)

• Исрафилов Рафхат Вахилович (г. Уфа, ул. Ленина 14)

• Ишбулатов Ф.М. (г. Уфа, ул. Султанова 2)

• Киреев А.С. (г. Уфа, ул. Гоголя 20)

• Корнилов А. (г. Уфа, ул. Фрунзе 29)

• Лаптев Владимир (г. Уфа, Карла Маркса 12б)

• Муниров Феликс (г. Уфа, Авиационный институт)

• Нургиев Марат (г. Уфа, Авиационный институт)

• Пашин Г. К. (г. Уфа-5, ул. Кустарная 27/29)

• Петров М.Я. (г. Уфа, Авиационный институт)

• Сафонов Анатолий (г. Уфа, Авиационный институт)

• Семенец Ю. (г. Уфа, ул. Айская 68)

• Симашков Владимир (г. Уфа, пр. Черкасский 10-40)

• Яковенко Александр (г.Уфа, ул. Диагональная 4)

Владимир Комаров трагически погиб в апреле 1967 года при полете на космическом корабле «Союз-1». В Уфе есть улица имени известного космонавта.