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ХРОНОГРАФ
Письма от погибшего космонавта Комарова ищут адресатов в Уфе// 20.01.2017
Дочь летчика-космонавта передала неотправленные открытки в Музей космонавтики.
Вчера, 19 января, на странице Музея космонавтики в Facebook появилось собщение о том, что дочь космонавта Владимира Комарова передала в музей 18 открыток с фотографиями летчика-космонавта и его автографом, которые предназначались уфимцам, но так и не были им переданы. На открытках есть дата – 10 декабря 1964 года. Спустя полвека разыскиваются адресаты или их родственники.
Открытки предназначались следующим людям (возможны неточности, так как данные написаны от руки):
• Алянгин Виктор (г. Уфа, ул. Иртышская 100)
• Баков В.Т. (г. Уфа, Авиационный институт)
• Гобдрахманов В.Х. (г. Уфа, ул. Свердлова 64а)
• Жарикова Н.Е. (г. Уфа, ул. Карла Маркса 12б)
• Зигангирова Н.С. (парашютистка) (г. Уфа, ул. Карла Маркса 12б)
• Исрафилов Рафхат Вахилович (г. Уфа, ул. Ленина 14)
• Ишбулатов Ф.М. (г. Уфа, ул. Султанова 2)
• Киреев А.С. (г. Уфа, ул. Гоголя 20)
• Корнилов А. (г. Уфа, ул. Фрунзе 29)
• Лаптев Владимир (г. Уфа, Карла Маркса 12б)
• Муниров Феликс (г. Уфа, Авиационный институт)
• Нургиев Марат (г. Уфа, Авиационный институт)
• Пашин Г. К. (г. Уфа-5, ул. Кустарная 27/29)
• Петров М.Я. (г. Уфа, Авиационный институт)
• Сафонов Анатолий (г. Уфа, Авиационный институт)
• Семенец Ю. (г. Уфа, ул. Айская 68)
• Симашков Владимир (г. Уфа, пр. Черкасский 10-40)
• Яковенко Александр (г.Уфа, ул. Диагональная 4)
Владимир Комаров трагически погиб в апреле 1967 года при полете на космическом корабле «Союз-1». В Уфе есть улица имени известного космонавта.
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