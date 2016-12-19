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19 декабря, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Медиакорсеть примет участие в пресс-конференции Владимира Путина// 19.12.2016
Каждый желающий может прислать свой вопрос в редакцию.
Наш коллега, журналист Шамиль Валеев примет участие в пресс-конференции Президента страны Владимира Путина, которая состоится 22 декабря в Москве. Это будет уже 15-ая по счету его большая встреча с журналистами.
Как сообщают федеральные СМИ, всего аккредитацию прошли порядка 1,5 тысяч журналистов. Вести трансляцию будут Первый канал, «Россия-1» и «Россия-24», Общественное телевидение России, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
Вопросы читатели Медиакорсети могут присылать на почту издания — info@mkset.ru. Наиболее актуальный из них может быть задан президенту России.
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