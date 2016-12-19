Медиакорсеть примет участие в пресс-конференции Владимира Путина

Наталья КУЗНЕЦОВА

Каждый желающий может прислать свой вопрос в редакцию.

Наш коллега, журналист Шамиль Валеев примет участие в пресс-конференции Президента страны Владимира Путина, которая состоится 22 декабря в Москве. Это будет уже 15-ая по счету его большая встреча с журналистами.

Как сообщают федеральные СМИ, всего аккредитацию прошли порядка 1,5 тысяч журналистов. Вести трансляцию будут Первый канал, «Россия-1» и «Россия-24», Общественное телевидение России, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Вопросы читатели Медиакорсети могут присылать на почту издания — info@mkset.ru. Наиболее актуальный из них может быть задан президенту России.