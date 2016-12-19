В Уфе будет создан детский технопарк «Кванториум Башкортостана»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Учащиеся будут заниматься инженерно – конструкторской деятельностью

Распоряжением правительства региона утверждена концепция детского технопарка «Кванториум Башкортостана», который будет образован на базе Республиканского детского образовательного технопарка.

Согласно концепции, деятельность технопарка будет способствовать вовлечению учащихся в инженерно-конструкторскую, исследовательскую и проектную деятельность в различных областях. Образовательная деятельность в детском технопарке будет включать технические и естественнонаучные направления.



