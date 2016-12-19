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ХРОНОГРАФ
В Уфе будет создан детский технопарк «Кванториум Башкортостана»// 19.12.2016
Учащиеся будут заниматься инженерно – конструкторской деятельностью
Распоряжением правительства региона утверждена концепция детского технопарка «Кванториум Башкортостана», который будет образован на базе Республиканского детского образовательного технопарка.
Согласно концепции, деятельность технопарка будет способствовать вовлечению учащихся в инженерно-конструкторскую, исследовательскую и проектную деятельность в различных областях. Образовательная деятельность в детском технопарке будет включать технические и естественнонаучные направления.
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