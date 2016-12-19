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ХРОНОГРАФ
В Башкирии определен состав Молодежной общественной палаты// 19.12.2016
В нее вошли 35 человек.
Сформирован новый состав Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании республики.15 человек отобраны путем конкурса, 10 — по представлению главы Башкирии и 10 — по представлению президиума Госсобрания республики.
Конкурсный отбор состоялся в минувшие выходные, в нем приняли участие жители Башкирии достигшие 16-летнего возраста. Победителями стали: Наталья Агеева, Рамиль Аглетдинов, Елена Арямнова, Ольга Асманова, Айнур Гибатов, Тимур Зайнуллин, Ильгизар Зайнутдинов, Арсен Зинатуллин, Дмитрий Каретко, Инесса Косолапова, Альберт Мухаметгалеев, Айрат Мухаметдинов, Александр Онищенко, Антон Первушин, Татьяна Саханькова.
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