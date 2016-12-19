Китай перечислил первый транш на строительство делового центра в Уфе

Ольга КОРЗИК

Завершить строительство центра «Уфа-Янцзы» планируется в 2021 году.

В Уфе к 2021 году планируется завершить строительство пилотного девелоперского проекта Башкирии и КНР – делового центра «Уфа-Янцзы». Проект заказала китайская компания «Чжон Гэ трейдинг групп». Как сообщалось ранее ее партнером в Уфе может стать МУП «Служба заказчика и технического надзора».

Как сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Башкирии, китайская сторона перечислила на строительство этого центра уже 3 млн руб. Общая стоимость проекта оценивается в 20 млн руб.

Центр планируется построить на площадке за зданием городской администрации. Здесь должны разместиться административный центр, город китайских товаров, выставочный комплекс, офисы, гостиница, дворец китайской медицины.

Первый камень делового центра был заложен в конце прошлого года. Информация о том, что проект согласован, пока не появлялась, как и сроки начала строительства.