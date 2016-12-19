Опубликован график очистки от снега дворов Ленинского района Уфы

Ольга КОРЗИК

Администрация просит автовладельцев убрать свои автомобили.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация города опубликовала график очистки от снега дворов Ленинского района Уфы. Как следует из сообщения на официальном сайте городской администрации, 20 декабря ООО "Трест жилищного хозяйства" будет проводть очистку снега по следующим адресам:

- ул. Гоголя, 53;

- ул. Достоевского, 73;

- ул. Ахметова, 324;

- ул. Гафури, 27/1 и 29.

- Для более качественной уборки снега во дворах просим автовладельцев на время убрать свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники, - следует из сообщения администрации города.