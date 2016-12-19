В Башкирии бригаду «скорой» избили за констатацию смерти

Злата ЗУКОВИЧ

На данный момент врачи скорой находятся в больнице.

Фото: http://1tulatv.ru/

17 декабря в Туймазах врачей, которые приехали на скорой по вызову, избили родственники погибшего пациента, сообщает Ufa-Room.

Фельдшер Азат Ф. и врач скорой Фидус Г. приехали по вызову на улицу Южную в дом, где помимо пациента и родственников оказались пьяные, недружелюбно настроенные люди. Когда врачи констатировали смерть пациента, пьяная компания набросилась на бригаду с кулаками.

Драка произошла из-за того, что больного спасти не удалось. Сейчас врачи находятся в больнице, агрессивных родственников проверяет полиция.