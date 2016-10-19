19 октября, среда
ХРОНОГРАФ

В Уфе прошла выставка недвижимости

// 19.10.2016
Горожанам представили интересные предложения по ипотеке.

В субботу, 15 октября, Группа Компаний «Госстрой» приняла участие в выставке недвижимости. Более 100 семей пришли в Центр ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк России», чтобы узнать о действующих программах покупки жилья и получить информацию об уфимских новостройках.

Специалисты ГК «Госстрой» рассказали посетителям о реализуемых компанией проектах и выгодных программах приобретения квартир, среди которых наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется ипотека без первого взноса.

- Приобрести квартиру в наших строящихся жилых комплексах можно на выгодных условиях: действует рассрочка, ипотека без первого взноса и программа «трейд-ин», позволяющая обменять текущую жилплощадь или автомобиль на новые квадратные метры, - рассказали представители компании.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

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