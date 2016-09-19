В Уфе начались испытания нового затонского моста

Наталья КУЗНЕЦОВА

Анализировать собранные показатели специалисты будут около пяти дней.

Фото: ufacity.info

Вчера начались испытания нового затонского моста, сообщает пресс-служба администрации города. Их проводит нормативно-испытательный центр «Мосты» из Москвы.

Испытания проводятся в два этапа: в статике и динамике. В рамках первого этапа на затонском мосту через каждые 12 метров выстраивали 6 камазов с испытательной нагрузкой так, чтобы задняя ось машин совпадала с разметкой на мосту. Суммарная масса автомобилей, груженых песчано-гравийной смесью – 180 тонн. Это 80 процентов от расчётной нагрузки моста. Далее с помощью различных приборов измеряется деформация моста под нагрузкой, фиксируются показания напряжения и прогиба пролетного строения, периоды и амплитуды вертикальных и горизон­тальных колебаний объекта.

При динамических испытаниях моста – на втором этапе - сначала измеряются колебания моста при проезде одного гружёного КАМАЗа. При этом автомобиль движется с разной скоростью. Затем с помощью досок имитируется неровность дорожного полотна, которую на разных скоростях преодолевает груженый автомобиль. В разные моменты движения и торможения спецтехники также фиксируются показатели колебания мостового перехода.

-- По словам специалистов-испытателей, им потребуется около пяти дней для полного анализа собранных во время испытаний показателей, - уточнили в пресс-службе.