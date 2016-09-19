|
19 сентября, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе начались испытания нового затонского моста// 19.09.2016
Анализировать собранные показатели специалисты будут около пяти дней.
Фото: ufacity.info
Вчера начались испытания нового затонского моста, сообщает пресс-служба администрации города. Их проводит нормативно-испытательный центр «Мосты» из Москвы.
Испытания проводятся в два этапа: в статике и динамике. В рамках первого этапа на затонском мосту через каждые 12 метров выстраивали 6 камазов с испытательной нагрузкой так, чтобы задняя ось машин совпадала с разметкой на мосту. Суммарная масса автомобилей, груженых песчано-гравийной смесью – 180 тонн. Это 80 процентов от расчётной нагрузки моста. Далее с помощью различных приборов измеряется деформация моста под нагрузкой, фиксируются показания напряжения и прогиба пролетного строения, периоды и амплитуды вертикальных и горизонтальных колебаний объекта.
При динамических испытаниях моста – на втором этапе - сначала измеряются колебания моста при проезде одного гружёного КАМАЗа. При этом автомобиль движется с разной скоростью. Затем с помощью досок имитируется неровность дорожного полотна, которую на разных скоростях преодолевает груженый автомобиль. В разные моменты движения и торможения спецтехники также фиксируются показатели колебания мостового перехода.
-- По словам специалистов-испытателей, им потребуется около пяти дней для полного анализа собранных во время испытаний показателей, - уточнили в пресс-службе.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе результаты выборов в Горсовет могут определять через факсограммы
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Если у партии есть электорат, она должна получить какой-то процент" - председатель ЦИК Башкирии
19.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе в эту субботу пройдет общегородской субботник
19.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Председатель Горсовета Уфы ушел в Курултай
19.09.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии на выборах явка составила более 72 процентов
19.09.2016 // ПЕРСОНА
Преемник Радия Хабирова выиграл кубок Европы по каратэ - РБК
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте