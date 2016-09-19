Элла Памфилова доложит Путину о руководителях, которые безобразничали в ходе избирательной кампании

Ольга КОРЗИК

Об этом журналистам рассказала Элла Памфилова.

Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия России подготовит доклад президенту страны Владимиру Путину о нарушениях, которые были допущены в ходе избирательной кампании в регионах страны. Об этом журналистам сообщила глава комиссии Элла Памфилова, пишет Интерфакс.

- Серьезную аналитику, серьезный материал о той ситуации, которую мы выявляли на всем протяжении кампании, мы сейчас готовим, она будет предложена президенту, - приводит издание слова госпожи Памфиловой.

Она отметила, что глава государства должен сделать вывод о том, «как некоторые руководители безобразничали на всем протяжении этой кампании, не принимая тех мер, которые они должны принимать».

Ранее она рассказала, что в Нижегородской области на одном из участков выборы признаны недействительными, также под сомнением находятся итоги выборов на трех участках в Ростовской области.

Также нарушения были зафиксированы в Дагестане. Там во время голосования группа молодых людей ворвалась на участок и разгромила его. Свои действия молодые люди объяснили тем, что производился проводился массовый вброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов.

Кроме того, в Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении секретаря УИК с правом решающего голоса. Она произвела вброс избирательных бюллетеней в урну.