СМИ: В Кремле подтвердили уход Радия Хабирова

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили информацию об уходе Радия Хабирова с поста замначальника управления президента по внутренней политике, курирующего взаимодействие с палатами Федерального Собрания, сообщает Интерфакс.

- Насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из управления по внутренней политике. Или уже ушел или уходит, - цитирует издание слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

- Песков уточнил, что не видел соответствующего распоряжения, так как это не та должность, назначение на которую производится президентом, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что не видел соответствующего распоряжения, поскольку это не должность, назначение на которую производится указом президента.

- Я не знаю, с какой формулировкой (уходит Хабиров), но, если я не ошибаюсь, - по собственному желанию, сказал Песков.